جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ووزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف عقب مباحثات ثنائية في مبنى وزارة الخارجية الأردنية بعمان اليوم الخميس.

وقال الصفدى إنه تم بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمواجهة التحديات، منها الملف السوري خصوصا في الجنوب السوري، مشددا على ضرورة العمل المشترك لحل سياسي للأزمة السورية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة في الجنوب السوري والتواجد الروسي في جنوب سوريا يخفف من تلك التحديات.

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى للأردن والعالم العربي، مشيرا إلى التوافق الأردني والروسي بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي إنه تم مناقشة القضية السورية، مشددا على ضرورة احترم قرارات الأمم المتحدة بشأن العمل على الحل السياسي.

وأضاف أن روسيا والأردن حريصتان على التنسيق والتشاور والتعاون من أجل تحقيق السلام في القضية السورية بما يتماشى مع التعاون العربي في إطار الجامعة العربية، لافتا إلى أن هناك عدم تعاون دولي بشأن توفير الاحتياجات الأساسية وخصوصا الغذائية من حيث إفاء الدول بتعهداتهات الإنسانية.

ورحب لافروف بقرارات القمة العربية التي اختتمت أعمالها بالجزائر أمس الأربعاء، مؤكدا أن هناك توافق روسي كبير بشأن هذه القرارات.