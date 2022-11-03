الأرجنتين تعتقل زعيم أكبر مافيا فى إيطاليا بتهمة تهريب المخدرات

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الأرجنتينية، زعيم المافيا الإيطالية، ندرانجيتا، التى تعتبر واحدة من أكبر وأقوى المنظمات الإجرامية في العالم، بتهمة تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة بين أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأشارت وكالة "تيلام" الأرجنتينية، إلى أن الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية في البلاد، اعتقلت رجل العصابات الإيطالى كاريم ألفونسو مايورانو، 68 عامًا، الذى صدر بحقه أمر توقيف دولى، وهو عضو في ندرانجيتا، التي يعتبرها الانتربول "من أكبر وأقوى المنظمات الإجرامية في العالم"، وهو متهم بتهريب المخدرات وعمليات تهريب الأسلحة بين أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأوضحت الوكالة، إلى أن الانتربول أطلقت إنذار أحمر منذ عام 2015 وفى عام 2020، بمبادرة إيطالية، أنشأت المنظمة الدولية مشروع "I-CAN" ، بهدف "تنفيذ نظام إنذار سريع عالمي والقدرة على تحقيق مستوى من الشرطة التعاون في محاربة ندرانجيتا".

في هذا السياق، تم الكشف عن نشاط المنظمة في البلاد منذ بضع سنوات، وفي بداية هذا العام، تم إنشاء وحدة شرطة مكافحة المافيا، اعتمادًا على هيئة الرقابة على التحقيقات الفيدرالية، والتى كانت تعمل على البيانات، أن وجود مايورانو في البلاد أدى إلى اعتقاله الأربعاء الماضي في شارع 128 رقم 395 بمقاطعة بوينس آيرس.

وعاش الرجل مع زوجته الأرجنتينية الجنسية وابن إيطالي، وكان متفرغًا لبيع السيارات في تلك البلدة، بالإضافة إلى أن له أخًا يعمل سائق تاكسي في المنطقة.

وفقًا لتقرير صادر عن مديرية التحقيقات الإيطالية في مكافحة المافيا، والذي نُشر الشهر الماضي، تمكنت منظمة ندرانجيتا من ترسيخ نفسها "بحزم" على أنها "زعيم الإتجار الدولي" في الكوكايين.

اعتبارًا من جائحة فيروس كورونا، استفاد هيكل الجريمة المنظمة في كالابريا من الفرص التي أتاحتها "حالة الطوارئ الصحية، وتنويع الاستثمارات وفقًا لمنطق تعظيم الأرباح وتوجيهها نحو السياقات ذات الصعوبات المالية الخطيرة".