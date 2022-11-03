افتتاح مستشفى جديد بـ"طب المنصورة" لزراعة الكبد منتصف العام المقبل.. صور

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة ، إن كلية طب المنصورة لها باع كبير فى الجراحات وقد حصلت على أعلى تصنيف ضمن كليات الطب الأخرى وهو تصنيف شنغهاى، وقد صنف قسم الجراحة بطب المنصورة كأفضل قسم جراحى فى مصر كلها، وهذا لم يأتى من فراغ، حيث إن القسم يتمتع بسمعة كبيرة فى مجال الجراحات عموما وزراعة الكبد بصفة خاصة، وسيحتفل الكلية بإجراء 1000 عملية زراعة كبد نهاية الشهر الجارى، وافتتاح أكبر مستشفى لزراعة الكبد منتصف العام المقبل 2023.

وقال خلال المؤتمر السادس للجمعية الدولية للجراحة والجهاز الهضمى والأورام، إن قسم الجراحة به تخصصات كثيرة من مختلف التخصصات الجراحية من جراحة الأوعية الدموية حتى جراحة التجميل والأورام، موضحا أنه من أكبر الأقسام بجامعة المنصورة والقسم نفسه يسجل أعلى نسبة زراعة كبد فى مصر كلها والحمد لله هى كلية قوية وبها قسم جراحة كبير يحتوى على كافة التخصصات ومركز جراحة الجهاز الهضمى له طاقم كبير والدكتور محمد عبد الوهاب مسئول عن برنامج زراعة الكبد فى مصر ولدينا أعلى نسبة من متبرع حى لأن العالم كله يعتمد على زراعة الكبد من متوفى حديثا.

وأضاف: "نحن نزرع من متبرع حى ونهاية شهر نوفمبر سيتم الاحتفال بـ1000 عملية زراعة كبد داخل جامعة المنصورة، موضحا أن المركز هو واحد من مستشفيات جامعة المنصورة وهو يخدم قطاع كبير جدا من المرضى كما أننا نقوم بعمليات زراعة الكبد لقطاع كبير من المرضى بالدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة شاركت فى حملة فيروس سى، والكشف المبكر عن فيروس سى، وفى كل المبادرات الرئاسية المستمرة نحن ضلع فيها.

وتابع أنه يتم إنشاء مستشفى كبير لزراعة الكبد سيتم الانتهاء منها قريبا وستكون جاهزة للعمل منتصف عام 2023، موضحا أن جراحة الكبد مكلفة جدا والمريض لا يدفع إلا ربع ما يدفعه فى أى مستشفى أو دولة أخرى ولدينا فريق طبى من مختلف التخصصات من حوالى 20 تخصص يشارك فى عملية زراعة الكبد.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد حاليا بالقاهرة باشتراك عدد من الخبراء الاجانب المتخصص فى الجراحة وزراعة الكبد، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ زراعة الكبد بطب المنصورة ورئيس وحدة زراعة الكبد.