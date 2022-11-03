افتتاح مركز الحمراء التخصصى بكفر الشيخ بعد رفع كفاءته ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، إعادة افتتاح مركز الحمراء التخصصي بقرية الحمراء بعد رفع كفاءة المبنى تحت مبادرة " حياة كريمة" ليكون مركزاً تخصصيا، ومشروع العيادات التخصصية داخل الرعاية الأساسية.

وكلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بافتتاحه، تسهيلا علي أهالي قرية الحمراء التي يصل تعداد سكانها لأكثر من 26 ألف نسمة، بحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، والدكتورة امال حجاج ، مديرة الرعاية الأساسية بكفر الشيخ، والدكتور شمس محمد مساعد مدير الرعايه، والدكتور محمد منير مدير ادارة كفر الشيخ ، والدكتور وسام الحشاش مسؤل الرعاية الاساسية بالادارة.



