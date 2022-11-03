ارتفاع محتوى الكراهية 500% على تويتر وسط حالة من "عدم اليقين الإدارى"‏

يواجه موقع تويتر حالة جديدة من عدم اليقين وسط نزوح متزايد للإدارة وتقارير تفيد بأن عمليات ‏التسريح الجماعى والتغييرات الرئيسية فى المنصة قد تأتى فى خلال أيام، وفقا لصحيفة الجارديان.

أعلن رؤساء التسويق والإعلان فى الشركة مؤخرًا عن مغادرتهم، بالإضافة إلى كبير موظفى الأفراد والتنوع، ‏والمدير العام للتقنيات الأساسية، ورئيس المنتجات ونائب رئيس المبيعات العالمية، وفى الأسبوع ‏الماضى، أقال ايلون ماسك الرئيس التنفيذى باراج اجروال والمدير المالى نيد سيجال ورئيس الشئون ‏القانونية والسياسات بعد فترة قصيرة من توليه الشركة.‏

أيضا سارة بيرسونيت، كبيرة مسؤولى العملاء ومديرة الإعلانات التى قالت إنها تتطلع إلى العمل مع ‏ماسك، غردت يوم الثلاثاء بأنها استقالت، مما زاد من حالة عدم اليقين لدى المعلنين بشأن كيفية تغيير ‏شركة وسائل التواصل الاجتماعى فى ظل مالكها الجديد.‏

أعلنت دالانا براند، رئيسة شؤون الموظفين والتنوع، يوم الثلاثاء فى منشور على أنها استقالت أيضًا ‏الأسبوع الماضي. أكد المدير العام للتقنيات الأساسية، نيك كالدويل، مغادرته، وقام بتغيير السيرة ‏الذاتية لملفه الشخصى إلى "مدير تنفيذى سابق على ‏Twitter‏" ‏

وقال شخص مطلع على الأمر أن كبير مسؤولى التسويق ليزلى بيرلاند ورئيس المنتج جاى سوليفان فى ‏تويتر ونائب رئيس المبيعات العالمية جان فيليب ميهو غادرا أيضا. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد ‏استقالوا أم طُلب منهم المغادرة.‏

قال العديد من الموظفين لرويترز إنهم ما زالوا يتلقون القليل من الاتصالات حول مستقبل الشركة، وفى ‏غضون ذلك، يخطط فريق ماسك للقاء المعلنين فى نيويورك الأسبوع المقبل حيث يطلق عملاء الشركة ‏المتقلبون إنذارات حول احتمالية ظهور محتوى ضار بجوار إعلاناتهم.‏

ارتفع المحتوى الذى يحض على الكراهية بشكل كبير منذ سيطرة ماسك. زاد استخدام كلمات بذيئة ‏بنسبة 500% تقريبًا على المنصة، وفقًا لمعهد أبحاث ‏Network Contagion Research Institute‏ ‏، الذى يحدد "التهديدات الاجتماعية السيبرانية".‏

أرسل تحالف يضم أكثر من 40 منظمة مناصرة، بما فى ذلك ‏NAACP‏ و‏Free Press‏، رسالة مفتوحة ‏إلى أفضل 20 معلنًا على تويتر يوم الثلاثاء، يطلب منهم سحب إعلاناتهم إذا كان ماسك يجرؤ على ‏الإشراف على المحتوى على المنصة.‏

من جانبه حاول ماسك طمأنة المعلنين وكتب على تويتر يوم الاثنين "التزام تويتر بسلامة العلامة ‏التجارية لم يتغير".‏