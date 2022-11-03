إنطلاق احتفالية "في حب مصر" بكفر الشيخ تزامنا مع العيد القومي للمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق اتحاد شباب كفرالشيخ، بالتعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ، فعاليات احتفالية «في حب مصر»،اليوم الخميس، تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الـ66.

وشهد الاحتفالية محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، اللواء تامر عاشور، واللواء حسن خليل، والدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا، وعضو الهيئة الاستشارية العليا، والدكتور أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور إبراهيم الجزار، والدكتور عماد الشافعي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وأعضاء الاتحاد.

وقدّمت الاحتفالية، ندى إبراهيم، عضو المركز الإعلامي للاتحاد، كما استهل اللقاء بـ السلام الوطني لجمهورية مصر العربية؛ وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ عبدالفتاح خليفة أمين لجنة الشئون الدينية المركزية.

وفي بداية الاحتفالية رحبت الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر بكافة الضيوف، ووجهة خلالها الكلمة بتكثيف الأنشطة بالتعاون مع اتحاد شباب كفر الشيخ.

ومن جانبه، وجه حمد المعداوي رئيس الاتحاد، الشكر لكافة الحضور وللجنة المنظمة للمؤتمرات، مُتمنياً للجميع مزيداً من العمل الدؤوب الحثيث المُخلص المُتفاني خلال الفترة المقبلة.

كما تناولت الاحتفالية، فعاليات الجلسة الأولى حول الصراعات الدولية وأثرها على الاقتصاد المصري وسبل المواجهة؛ قدّمها الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبها، أطلقت الدكتورة وعد عصام نائب رئيس الاتحاد حملة "في حب مصر" تستهدف الحملة زيارة المشروعات القومية، وتعزيز الولاء والانتماء للدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، دشن المهندس نعيم سليمان عضو مجلس إدارة، نيابةً عن مجلس إدارة الاتحاد، أولى جلسات الصالون الوطني لـ اتحاد شباب كفر الشيخ، مُستضيفاً رجب نايل مدير جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.



الاحتفالية



الحضور خلال الندوة بكفر الشيخ



الحضور في الندوة



جانب من الحضور