إغلاق شارع فيصل كليا منتصف الليلة وحتى 10 صباح غد الجمعة

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق إدارة المرور، ابتداء منتصف الليلة وحتى 10 صباح غدا الجمعة وبشكل كلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة"، عمرو بن العاص فى الاتجاهين، لتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص، ويتكرر الغلق فى الفترة من الساعة 12 وحتى 5 صباح بعد غد السبت للغرض ذاته.

وكشف مصدر أمنى، عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" . عمرو بن العاص) بالاتجاهين والذى يستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (يومان) على النحو التالي:

1- يوم الجمعة من الساعه 12 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً .

2- يوم السبت من الساعه 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحاً .

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- أولا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير أتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.