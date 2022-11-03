إعادة الحركة بالشارع الجديد فى شبرا الخيمة بعد رفع آثار حادث تصادم

كان الحادث قد أسفر عن تعطل الحركة المرورية بشكل جزئي، وجرى الدفع بمعدات حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم استئناف الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالشارع الجديد، بحي شرق شبرا الخيمة، وتبين تصادم 3 سيارات ملاكي، بسبب السرعة الزائدة على الطريق.

وأسفر الحادث عن وقوع تلفيات في السيارات، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم الدفع بمعدات حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتولت الجهات المعنية التحقيق.