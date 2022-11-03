إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الاوسطى " العبور - بلبيس" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الاوسطى " العبور - بلبيس" بمحافظة الشرقية.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.