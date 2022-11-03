إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفي كفر الشيخ العام، بإعلان حالة الطوارئ داخل المستشفي لإستقبال مصابين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص قبل بورصة الرياض للأسماك علي رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الثكنة بنطاق مركز الرياض.

وتشير الإحصائيات الأولية أن عدد المصابين في الحادث 14 مصاب تقريبًا، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة في الجسد وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة بين المصابين، حيث يقوم الأطباء داخل مستشفي كفر الشيخ العام بفحص المصابين عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفي كفر الشيخ العام، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفي كفر الشيخ العام، بتقديم الرعاية الصحة للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.