إصابة قيادى بارز فى حزب الإنصاف الباكستانى خلال محاولة اغتيال عمران خان

كتب أحمد جمعة

أكد القيادي في حزب الإنصاف الباكستاني فيصل جاڤيد خان، إصابته خلال محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مشيرًا عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي تويتر أنه بصحة جيدة.

ونشر القيادي في حزب الانصاف الباكستاني وأحد أبرز القيادات المقربة من عمران خان، صورا ومقطعا مصورا يبرز آثار الدماء بعد تعرضه للإصابة، بالإضافة لتلقيه العلاج في إحدى المستشفيات الباكستانية.

فيما تداول نشطاء باكستانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه، ونقله بواسطة الحراسة الأمنية التابعة له لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وسائل اعلام باكستانية الخميس باصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الاشخاص الذي تم إلقاء القبض عليه بواسطة أنصار عمران خان، مشيرة لإصابة أحد أحد مرافقي عمران خان بجروح.

وقال DawnNewsTV الباكستاني إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

ويقود خان مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وأفاد أحد مساعدي خان أن الأخير أصيب في قدمه اثر إطلاق نار خلال التجمّع السياسي.

واعتقلت السلطات الباكستانية مشتبها به في مهاجمة موكب عمران خان، ويتحدث "حزب الإنصاف" عن محاولة اغتيال عمران خان ودعا أنصاره للتظاهر.