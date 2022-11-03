اليوم السابع
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إخلاء محطة قطارات فى مدينة ويلمنجتون بأمريكا للاشتباه فى وجود متفجرات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:41 م
إخلاء محطة قطارات فى مدينة ويلمنجتون بأمريكا للاشتباه فى وجود متفجرات الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أخلت قوات الشرطة الأمريكية محطة القطارات في مدينة ويلمنجتون بديلاوير الأمريكية للاشتباه في وجود مواد متفجرة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

 

الشرطة الأمريكية

متفجرات

ويلمنجتون

ديلاوير



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