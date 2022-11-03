إخلاء محطة قطارات فى مدينة ويلمنجتون بأمريكا للاشتباه فى وجود متفجرات

أخلت قوات الشرطة الأمريكية محطة القطارات في مدينة ويلمنجتون بديلاوير الأمريكية للاشتباه في وجود مواد متفجرة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
إخلاء محطة قطارات فى مدينة ويلمنجتون بأمريكا للاشتباه فى وجود متفجراتالخميس، 03 نوفمبر 2022 07:41 م
الشرطة الأمريكية
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