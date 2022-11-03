أمن الموانئ يضبط 28 قضية تهريب متنوعة خلال حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجح أمن الموانئ بوزارة الداخلية في ضبط (28) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (58) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وكانت الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماع بالتنسيق مع هيئة مباحث أمن الموانئ تمكنت من ضبط 3 محاولات تصدير كمية من المنتجات والبضائع المصرية دون وجود تفويض أوتنازل ودون العرض على الجهات الرقابية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .

وبناءا على مذكرة اشتباه سرية مقدمة من مباحث أمن الموانئ بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم MRKU5715510 بيان جمركى رقم 2377 لسنة 2022 مرحلة أولى شرق بورسعيد باسم شركة ا . ل . ا مصدر للإمارات والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن بسكويت ومخللات ومشمول البيان الجمركي رقم 3722 لسنة 2022 باسم شركة ا . م . ل والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أعشاب، ومشمول البيان الجمركي رقم 60280 لسنة 2022 صادر مرورى باسم شركة ا . ا . ل والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ثمار مانجو طازجة .

وبالكشف والمعاينة بساحة الفحص بجمرك شرق بورسعيد تبين وجود 3416 كرتونة قهوة سريعة التحضير (نسكافية ) من إنتاج شركة نستله غير مذكورة بالمستندات ضمن مشمول البيان الجمركي الأول، وتبين بمعاينة مشمول البيان الجمركي الثانى تبين وجود 98 كرتونة بكل كرتونة 72 علبة بكل علبة 25 كيس مدون عليها زنجبيل بينما تحتوى فعليا على شاى ملين ولم يتم السماح بتصديرها لتضارب البيانات وعدم وجود الشهادة الصحية.

وبمعاينة مشمول البيان الجمركي الثالث تبين وجود 380 صندوق ليمون بلدى و960 كرتونة بلح محملين على قواعد خشبية بالعرض على هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعى ببورسعيد ، أفاد الحجر الزراعي بعدم السماح بتصدير الليمون والبلح حيث أنها تخضع للفحص بمناطق الإنتاج وافادت هيئة سلامة الغذاء بأن صنف الليمون البلدى غير مطابق ظاهريا وأن هناك تضارب في البيانات ولا يتم السماح بتصديره.

وشارك فى لجان المعاينة والضبط أحمد محمد عبد السلام المشرف العام على الصادر وطارق فهيم القائم بأعمال مدير ادارة الصادر محمد حسين عبدالرحيم ومحمد أحمد المتولي مأمورى الحركة وأحمد مسعد فهمي ومحمد صيام بلجنة الفحص (المعاينة) ومحمد على وعلي محمد رشيد بمكافحة التهرب الجمركى ومحمود أحمد صالح بالأمن الجمركى

وبالعرض على محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركي وإخطار وزارة التجارة والصناعة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.