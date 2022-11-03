وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - في مؤتمر صحفي قبل القمة حسبما نقلت قناة "دويتشة فيليه" الألمانية اليوم /الخميس/ - "لن نسمح لوحشية تلك الحرب أن تؤدي إلى موت أعداد كبيرة من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات خلال شهور فصل الشتاء المقبل".

كما تطرقت إلى قضايا جيوسياسية في شرق آسيا، معربة عن إدانة بلادها "بأشد العبارات" لعمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة، والتي وصفتها بـ "انتهاك للقانون الدولي".



ويجتمع وزراء خارجية دول المجموعة بمدينة /مونستر/ غربي ألمانيا على مدار يومين بدءًا من اليوم؛ لمناقشة عدد من القضايا من بينها، الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التأثير السياسي المتزايد للصين، فضلا عن أزمة الطاقة.