أعلام الدول المشاركة فى قمة تغير المناخ تزين سماء شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم علي التأكد من رفع أعلام مصر والدول المشاركة في مؤتمر قمة المناخ بالمركز الدولي للمؤتمرات وأمام مطار شرم الشيخ الدولي، وأيقونة السلام وجميع الطرق المؤدية من أماكن إقامة الوفود وقاعات المؤتمرات واماكن الزيارات حيث رفرفت الأعلام في سماء شرم الشيخ قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر يوم 6 من الشهر الجاري.



وخلال الجولة شدد المحافظ علي انتشار معدات وعمالة النظافة بكافة مواقع وطرق وميادين المدينة، والحفاظ علي النظافة والظهور بالمظهر اللائق والمشرف باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والآلات المستخدمة للنظافة والحفاظ علي البيئة.

وتابع فودة خلال الجولة أعمال الزراعات والتجميل واللاند سكيب بالطرق والميادين بكافة أنحاء المدينة، وتأكد من الانتهاء من مد شبكات الري بكافة المواقع.

تفقد المحافظ خلال الجولة بوابة مدخل منتجع كورال باي، بوابة كورال باي، وأكد المحافظ علي الانتهاء من كافة اللافتات المرورية والإرشادية بجميع الطرق بالمدينة ، كما تفقد المحافظ مبنى الرصد الأمني والأعمال التجميلية واعمال اللاند سكيب بمحيط المبنى .

يشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة.



وتفقد فودة خلال الجولة المنطقة الخضراء مشيرا الى ان المنطقة الخضراء تتضمن مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية في مجالات التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، كما أن بها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخي، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات المؤتمر.

كما تضم المنطقة الخضراء أماكن لإقامة أنشطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك منطقة للابتكار والعلوم، ومساحة لتعزيز جهود مشاركة المجتمع المحلي في مصر



وقام فودة في ختام الجولة بتفقد المنطقة الزرقاء وامتداداتهوقام بجولة باجنحة الدول المشاركة مشيراً الي ان تلك المنطقة تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية و معارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.



يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مفوض المحافظ لشئون المحليات، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.



















































