أرقام تلقى شكاوى المواطنين لمواجهة التلاعب فى الأسعار بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

خصصت محافظة شمال سيناء أرقاما بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين للإبلاغ عن أى حالات تلاعب فى الأسعار فى السوق والمحلات أو قيام التجار برفع الأسعار وأى حالات تلاعب فى محطات الوقود.

ويتم تلقى شكاوى المواطنين بشمال سيناء على رقم خدمة الخط الساخن 114، وغرف عمليات المحافظة 0683327052 ـ 0683323014 .

وواصلت مديرية تموين شمال سيناء حملات التفتيش ومتابعة المحلات والالتزام بالأسعار.

وقالت أمانى رسلان، مدير تموين شمال سيناء، إن مديرى الإدارات التموينية يقومون بمتابعة الحالة التموينية بالإدارات على مستوى المحافظة، خلال جولات تفقدية وحملات على مدار اليوم.

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء وصول كميات من السلع، وتنفيذها حملات على المحلات لضبط الأسعار، وتم تنفيذ حملة تموينية برئاسة أمانى رسلان مدير المديرية، ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية والشركة العامة لتجارة الجملة، كما أمر بالمرور على تجار الجملة بالمحافظة.

وتابع البيان أنه وردت كميات مناسبة من الأرز والسلع المختلفة جارى توزيعها، وجارى ورود كميات أخرى، كما تم تعزيز أرصدة الأرز بالشركة العامة لتجارة الجملة، وسيتم بدء بيعها في جميع فروع الشركة غدا، وجارى جلب كميات أخرى بصورة مستمرة.