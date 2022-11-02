24 مليون دولار صادرات مصر من النحل الحى بنهاية 2021

كتب: مدحت عادل

استطاعت الصادرات المصرية من النحل الحي أن تفرض نفسها على المستوى الإقليمي والعالمي، وأصبحت تُصنّف على المستوى العالمي، حيث قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي الصادرات المصرية من النحل الحي بنحو 24 مليون و744 ألف دولار بنهاية عام 2021.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن صادرات النحل الحي ارتفعت بنهاية العام عن التسعة أشهر الأولى المسجلة من عام 2021، والتي بلغت قيمتها نحو 19 مليون و846 ألف دولار، وتوزعت الصادرات على 8 دول، وهى على الترتيب من حيث القيمة المملكة العربية السعودية بنحو 232 مليونا و818 ألف جنيه، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51 مليونا و153 ألف جنيه، ودولة الكويت فى المركز الثالث بقيمة 22 مليونا و676 ألف جنيه، إلى جانب الصادرات المصرية إلى قطر بقيمة 3 ملايين و281 ألف جنيه، ثم الصادرات إلى إندونيسيا بقيمة مليون و112 ألف جنيه، والبحرين بقيمة 739 ألف جنيه، ولبنان بـ226 ألف جنيه، وأخيرا العراق بـ382 ألف جنيه.

وعلى مستوى الكميات، فقد بلغت إجمالي كمية طرود النحل المصدرة خلال العام نحو مليوني و10 آلاف طرد، بينما كانت كمية الصادرات المصرية من النحل الحي خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 860 ألفا و174 طرد نحل حي خلال تلك الفترة.