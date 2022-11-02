اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
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13.01 % ارتفاع بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2022

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:36 م
13.01 % ارتفاع بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2022 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليـوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2022. 
 
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
 
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 116.31 خلال شهر أغسطس 2022 (أولـي) مقابل 102.92 خلال شهر يوليو 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.01٪.
 
ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً بلـــغ الرقــم القيـاســـي  لصناعـــة المشــروبـات 428.34 خـلال شهـر أغسطس 2022  مقــارنـــة بشهــر يــوليــو 2022 حيــث بلـــغ 421.44  بنسبـه ارتفــاع قدرها 1.6٪ وذلك  لزيادة  الإنتاج  في موسـم الصيـــف.
 
وبــلـغ الرقـــم القيــاســي لصـنـاعــة الملابـس الجاهزة 132.03 خلال شهر أغسطس 2022 مقــــارنة بشهـــر يوليـــــو 2022 حيــث بـلــغ 106.95 بنسـبه ارتفـــاع قدرهــا 23.5 ٪ وذلك  بسبب دخــول موسم المدارس.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

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