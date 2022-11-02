‏"تحقيقات الكونجرس" تتفاوض مع محامى ترامب.. ونائبة: لن نضع أنفسنا تحت رحمة دونالد

قالت ليز تشيني السيناتور الأمريكية، إن لجنة 6 يناير في مجلس النواب المعنية بالتحقيق في احداث اقتحام الكونجرس تجري محادثات مع محامي الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن شهادته المحتملة.
قالت تشيني، نائب رئيس اللجنة لشبكة PBS: "اللجنة تجري مناقشات مع محامي الرئيس ترامب وعليه التزام بالامتثال" وأضافت "نتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة هذا ليس الوضع الذي ستضع فيه اللجنة نفسها تحت رحمة دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده لخلق سيرك".
اتخذت لجنة مجلس النواب الخطوة التاريخية بإصدار أمر استدعاء رسميًا لترامب في 21 أكتوبر ويواجه ترامب أول موعد نهائي له يوم الجمعة 4 نوفمبر، وهو التاريخ الذي يتطلب منه أمر الاستدعاء تسليم المستندات كما يتطلب منه أيضًا أن يظهر ليوم واحد أو أكثر من الإيداع بدءًا من 14 نوفمبر تقريبًا.
من جانبه، لم يقل ترامب علنًا ما إذا كان سيتعاون مع أمر الاستدعاء أم لا. وفقًا لمصادر مطلعة، أخبر ترامب المستشارين أنه يرحب بالمثول المباشر أمام اللجنة الا أن اللجنة غير مستعدة لمنح ترامب ميزة مكبر الصوت لتكرار الأكاذيب حول انتخابات 2020.
انقسم أعضاء اللجنة حول ما إذا كانوا يريدون أن يدلي ترامب بشهادته في جلسة مباشرة ، لكن اللجنة كانت واضحة أن أي شهادة يجب أن تحدث تحت القسم.
وقالت تشيني "لم نتخذ قرارات بشأن الصيغة نفسها لكنها ستتم تحت القسم ، ومن المحتمل أن يتم ذلك على مدى عدة أيام لدينا أسئلة مهمة تستند إلى الأدلة التي طورناها وما نعرفه بالفعل عن مدى مشاركته الشخصية والمباشرة في كل جانب من جوانب هذا الجهد."
وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن اللجنة يجب أن تقوم بإحالة جنائية إلى وزارة العدل إذا رفض ترامب الامتثال ، قالت تشيني إنها لا تريد المضي قدما في عمل اللجنة.
وقالت: "كانت اللجنة تعمل بطريقة تعاونية للغاية ، وأتوقع ألا تكون لدينا خلافات حول ذلك ، لكن سيتعين علينا اتخاذ هذه القرارات عندما نصل إليها"، وستختتم لجنة 6 يناير عملها بحلول نهاية العام وتصدر تقريرا عن نتائجها وتوصياتها إلى الكونجرس.
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