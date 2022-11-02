‏"تحقيقات الكونجرس" تتفاوض مع محامى ترامب.. ونائبة: لن نضع أنفسنا تحت رحمة دونالد

كتبت نهال أبو السعود

قالت ليز تشيني السيناتور الأمريكية، إن لجنة 6 يناير في مجلس النواب المعنية بالتحقيق في احداث ‏اقتحام الكونجرس تجري محادثات مع محامي الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن شهادته المحتملة.‏

قالت تشيني، نائب رئيس اللجنة لشبكة ‏PBS‏: "اللجنة تجري مناقشات مع محامي الرئيس ترامب ‏وعليه التزام بالامتثال" وأضافت "نتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة هذا ليس الوضع الذي ستضع فيه ‏اللجنة نفسها تحت رحمة دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده لخلق سيرك".‏

اتخذت لجنة مجلس النواب الخطوة التاريخية بإصدار أمر استدعاء رسميًا لترامب في 21 أكتوبر ويواجه ‏ترامب أول موعد نهائي له يوم الجمعة 4 نوفمبر، وهو التاريخ الذي يتطلب منه أمر الاستدعاء تسليم ‏المستندات كما يتطلب منه أيضًا أن يظهر ليوم واحد أو أكثر من الإيداع بدءًا من 14 نوفمبر تقريبًا.‏

من جانبه، لم يقل ترامب علنًا ما إذا كان سيتعاون مع أمر الاستدعاء أم لا. وفقًا لمصادر مطلعة، أخبر ‏ترامب المستشارين أنه يرحب بالمثول المباشر أمام اللجنة الا أن اللجنة غير مستعدة لمنح ترامب ميزة ‏مكبر الصوت لتكرار الأكاذيب حول انتخابات 2020.‏

انقسم أعضاء اللجنة حول ما إذا كانوا يريدون أن يدلي ترامب بشهادته في جلسة مباشرة ، لكن اللجنة ‏كانت واضحة أن أي شهادة يجب أن تحدث تحت القسم.‏

وقالت تشيني "لم نتخذ قرارات بشأن الصيغة نفسها لكنها ستتم تحت القسم ، ومن المحتمل أن يتم ‏ذلك على مدى عدة أيام لدينا أسئلة مهمة تستند إلى الأدلة التي طورناها وما نعرفه بالفعل عن مدى ‏مشاركته الشخصية والمباشرة في كل جانب من جوانب هذا الجهد."‏

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن اللجنة يجب أن تقوم بإحالة جنائية إلى وزارة العدل إذا رفض ‏ترامب الامتثال ، قالت تشيني إنها لا تريد المضي قدما في عمل اللجنة.‏

وقالت: "كانت اللجنة تعمل بطريقة تعاونية للغاية ، وأتوقع ألا تكون لدينا خلافات حول ذلك ، لكن ‏سيتعين علينا اتخاذ هذه القرارات عندما نصل إليها"، وستختتم لجنة 6 يناير عملها بحلول نهاية العام ‏وتصدر تقريرا عن نتائجها وتوصياتها إلى الكونجرس.‏