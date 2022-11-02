‫مستشار وزير الزراعة للمتابعة يتفقد مشتل قها بقطاع الإنتاج

كتبت أسماء نصار

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعة، مشتل بساتين قها، التابع لقطاع الإنتاج، استمرار لتفقد جميع الأصول المملوكة للوزارة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد كافة الاصول التابعة للوزارة.

وتبلغ مساحة المشتل حوالي 48 فدانا ونصف الفدان، يضم عدد من الصوب الخشبية بها شتلات للموالح والعنب والتين والرمان والمانجو، فضلا عن منحل يحتوي علي 112 خلية من النحل ومزرعة للإنتاج النباتي وأخرى للإنتاج الحيواني.

ومن جهته أكد صالح علي اهميه رفع كفاءه مزارع الانتاج الحيواني، وزياد أعداد رؤوس تتماشي مع مساحتها لتحقيق العائد الاقتصادي المراد.

وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة ضرورة استغلال كافة المساحات الخالية بالمزارع، واستغلال كافة المساحات، الاستغلال الأمثل، ورفع كفاءة الأصول والوقوف علي مدي الجدوي الاقتصادية الحالية، وتناسبها مع قيمه الأصول ومواصفاتها.