وكيل الأزهر يستقبل سفير كرواتيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجالين الدعوي والتعليمي.

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف صاحب رسالة عالمية ومنهج وسطي يعزز قيم السلام والتعايش السلمي المشترك، كما أنه لدينا اعتقاد راسخ أن الإسلام يقوم على تحقيق الأخرة الإنسانية والمحبة ويحقق التكافل الاجتماعي.

من جانبه، أوضح توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا بالقاهرة، أن مصر وكرواتيا متشابهان في فكرة وجود التسامح والتعايش السلمي بين الجميع، ويرجع ذلك لفكرة وجود فكرة تقبل الآخر واحترام عقائد الآخرين، مشيدًا بجهود الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في دعم السلام العالمي والحوار بين الشرق والغرب.