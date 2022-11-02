وفد يابانى يتفقد آليات تقديم الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة

كتب إسلام سعيد

قام وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بزيارة لفرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة بنى سويف، بالإضافة الى زيارة عدد من المشروعات الصناعية بالمحافظة؛ بهدف التعرف على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الأنشطة الصناعية منها .

وجاء ذلك استكمالا لأنشطة التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى في مجال تطوير خدمات تنمية الاعمال.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقدم الدعم الفنى لمختلف أنواع المشروعات مشيرا إلى أن التعاون مع الجانب الياباني في مجال تطوير خدمات تنمية الاعمال يعكس أهمية الخدمات غير المالية في بدء ونمو المشروعات، كما يظهر ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في جهاز تنمية المشروعات ودوره في تهيئة البيئة التنظيمية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر .

وجاءت الزيارة تفعيلاً للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الوكالة والجهاز بهدف صياغة مقترح مشروع لتطوير خدمات تنمية الاعمال المقدمة لأصحاب المشروعات و رواد الأعمال.

وقام منتصر رشدى مدير فرع الجهاز فى بنى سويف بعرض للخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز لأصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات جديدة، وذلك وفقاً لقانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، بالإضافة الى الخدمات المقدمة لشباب الخريجين والخدمات المخصصة للمرأة، فضلاً عن أنشطة الجهاز في دعم التجمعات الانتاجية .

كما تم استعراض آلية عمل وحدة الشباك الواحد بالفرع والتي يتم تطبيقها على مستوى أفرع الجهاز (33 فرع )، والتي تعتبر نقلة نوعية في تيسير إتاحة الخدمات إلى العملاء، وتسريع وتيرة تقديم الخدمة ومن بينها فتح الملفات الضريبية للعملاء وإصدار السجل التجاري والرقم التأميني للمشروع وكذلك إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية وإصدار شهادات التصنيف والمزايا مما يسهل إجراءات بدء وإقامة المشروعات.

وقام الوفد بزيارة منطقة بياض العرب ومجمع الصناعات الصغيرة ومقابلة عدد من أصحاب المشروعات الصناعية في مجالات ( تجفيف النباتات الطبية والعطرية- صناعة الأدوات المنزلية – صناعة المقرمشات – صناعة الأسمدة ) بهدف التعرف على أهم الخدمات المقدمة والمطلوبة من المصنعين.