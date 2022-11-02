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وزير السياحة ومحافظ أسوان يفتتحان فندقا سياحيا جديدا.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:32 م
وزير السياحة ومحافظ أسوان يفتتحان فندقا سياحيا جديدا.. صور جانب من الافتتاح
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، وأشرف عطية محافظ أسوان، فندقا سياحيا جديدا بكورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان، بطاقة 47 غرفة، حيث يضم الفندق الجديد العديد من الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية.
 
وأكد محافظ أسوان، أن إفتتاح هذا الصرح الفندقى السياحى يعتبر إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والاستشفائية والترفيهية.
 
وأشار، إلى أن المحافظة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين مما أثمر عن أفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات الإستثمارية الصناعية والسياحية والخدمية خلال الفترة الأخيرة من أبرزها افتتاح 27 مصنع متوسط من إجمالى 34 مصنع جارى تشغيلهم على مراحل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، وهو الذى توازى مع بدء تنفيذ مشروع للدواجن، وكذا طرح 308 وحدات حرفية وصناعية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة.
 
وزير السياحة والأثار ومحافظ أسوان يفتتحا فندق سياحى جديد (2)حفل الافتتاح
 
وزير السياحة والأثار ومحافظ أسوان يفتتحا فندق سياحى جديد (1)جانب من الافتتاح
 
 

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