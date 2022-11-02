وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (صمود - 2)

كتب - زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (صمود - 2)، والذى تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم، لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض الفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، وأثنى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع، مما يعكس الاستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والاحترافية فى تنفيذ المشروع.

كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة.