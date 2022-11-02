وزير التنمية المحلية: 600 مليون جنيه لمواجهة تحديات ومخاطر موسم السيول والأمطار

نور علي

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الجهود المبذولة فى مختلف المحافظات للإستعداد والتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول، وكذلك الخطط والسيناريوهات التى يمكن تنفيذها فى حالة وقوع أمطار كثيفة وتوفير المعدات والإمكانات اللازمة للتعامل ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية علي تكثيف إجراءات استقبال موسم الشتاء والاستعداد لسقوط الأمطار والتصدى لكميات المياه والسيول المعتادة فى مثل هذه الأوقات لتلاشي الآثار السلبية التي تقع على المحافظات نتاج الطقس السيئ وهطول الأمطار والسيول.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها خطة الوزارة للتعامل مع السيول والأمطار واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قدمت دعم مالي قدرة 600 مليون جنيه لمواجهة تحديات ومخاطر موسم السيول والأمطار الغزيرة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح عدد 3308 معدة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه ، كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الأمطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تضمن سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه وبدالات ... الخ، مشيراً إلي أنه جارى إستكمال المنظومة من خلال حصر احتياجات المحافظات من المعدات المطلوبة لشفط المياه والسائقين والعمال المدربين على التعامل مع الأحداث وذلك لدعم المحافظات بها ، كما تم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الإمكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية ، لتطوير العمل الميدانى حسب الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت بالإستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من الإجراءات، تتضمن إصدار كتاب دوري للمحافظات لإتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومتابعة جهات الإنذار المبكر ( الهيئة العامة للأرصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل) لتوفير عنصر الإنذار المبكر بالطقس السيئ، وتحديد أماكن سقوط الأمطار قبل حدوثها بمدة كافية وإرسال التقارير والتحذيرات لكافة المحافظات، بالإضافة إلي تحديد توقيتات النوات المنتظرة خلال الفترة القادمة ونشرها على المحافظات والتأكيد على النوات شديدة الأمطار وذلك لنشر المعدات وإتخاذ الإجراءات طبقاً للسناريوهات المعدة سابقاً .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول ومحطات الصرف الصحى والزراعى ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار والسيول، والمرور أيضاً على أعمدة الكهرباء والتأكد من توافر وسائل الحماية، والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين ، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة في حالة إنقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية، بالإضافة الي التأكد من جاهزية أماكن الإيواء العاجلة وتجهيزها بالأسرة ، ودورات المياه وصالات الطعام وتوفير الخيام والبطاطين اللازمة للمعسكرات في حالة الضرورة إلي ذلك ، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال وزير التنمية المحلية، أنه تم مراجعة كافة خطط الطوارئ الخاصة بتأمين كافة المنشأت الحيوية والتى من الممكن أن تتأثر بها الأمطار أو الفيضانات، كما تم مراجعة خطة إنتشار المعدات فى الأماكن الساخنة، بالاضافة إلي أنه تم حصر كافة إمكانيات كل محافظة من مستشفيات و نقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة والتنسيق بين المحافظات المتجاورة لتكامل الجهود بينهم فى أى أحداث طارئة، لافتاً إلي أن المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات الرى بتطهير كافة مخرات السيول والعمل علي جاهزيتها نظراً لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه الوزارة نظمت بمركز التنمية المحلية بسقارة عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتنفيذ تجارب عملية بمراكز ومدن المحافظات على مجابهة مخاطر الامطار و السيول .