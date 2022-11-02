وزير التنمية المحلية: صدور قرارات تخصيص 3575 قطعة أرض للمشروعات

كتب محمود حسين

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في تخصيص الأراضي، والتى كانت تصدر في الأصل من المحافظات بعد موافقة المجالس المحلية، ونظراً لعدم وجود مجالس محلية حالياً نصت المادة رقم (133) من قانون الإدارة المحلية على نقل سلطة منح الموافقة لدولة رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يتطلب العرض في كل حالة ونظراً لتوجهات الدولة نحو حوكمة وضبط نظام تخصيص الأراضي الأمر الذي يتطلب موافقة بعض الجهات على أعمال التخصيص.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة لها دور مهم فى استصدار القرار وتنسيقي يتوقف على موافقة الجهات المعنية، ويتم استصدار القرار خلال 48 ساعة فور ورود الموافقات، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلبات التي صدرت لها قرارات تخصيص بلغت 3575 قراراً منفذا 2018 حتى الآن وباقي الطلبات لدى جهات الدولة للفحص، كما بلغ عدد القرارات الصادرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 5340 قطعة أرض بنسبة 100% من الأراضي المطلوبة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب.