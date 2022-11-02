وزير التنمية المحلية: تركيب 4 ملايين كشاف موفر للطاقة بـ3.5 مليار جنيه بالطرق

كتبت نور على

قال اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية انه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين سلامة الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع ، تم توقيع عقد إتفاق مشترك بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة) والهيئة العربية للتصنيع "مصنع الإلكترونيات" لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم توريد وتركيب عدد (4) ملايين كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 3,5 مليار جنيه و تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه حتى شهر أكتوبر الماضى.

جاء ذلك خلال ردة وزير التنمية المحلية على نحو 137 أداة رقابية وجهها النواب للوزير خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري خلال هذا العام شراء عدد 500 ألف كشاف موفرة للطاقة بمشتملاتها بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه ومن خلال برنامج حياة كريمة يجري حالياً إستكمال إنارة مداخل القرى المدرجة بالبرنامج.