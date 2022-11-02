وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع تحالف شركة اتصالات مصر وشركة الإمارات

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وفدًا من شركة الإمارات للحلول الذكية برئاسة الدكتور محمد النقبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للحلول الذكية ESS إحدى شركات اعتماد القابضة الإماراتية، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، وخالد حجازى مدير عام شركة اتصالات مصر، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين شركة اتصالات مصر، وشركة الإمارات للحلول الذكية ESS، خاصة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين هذا التحالف والجامعات المصرية بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص(PPP ) public private partnership؛ بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وخاصة فى مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون بين الوزارة والشركة فى المجالات التى تسهم فى خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030)، وكذلك التعاون فى المشروعات البحثية، ومراكز التميز فى المجال الطبى، باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، وكذلك التعاون فى مشروعات مشتركة لتطوير المستشفيات الجامعية؛ بهدف تقييم الخدمة الطبية على كافة المستويات، وكذلك إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى أسلوب إنشاء وتنفيذ الجامعات الجديدة، وكذلك التعاون فى مجال التخصصات التكنولوجية المستقبلية، بالإضافة إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة القائمة على الهيدروجين الأخضر، بحيث يتم تطبيق نماذج من هذه التكنولوجيات الحديثة على بعض الجامعات الجديدة كنماذج استرشادية.

ومن جانبه، أكد د. محمد النقبى على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والإمارات، وخاصة فى السنوات الأخيرة، فى شتى المجالات، مشيدًا بالتعاون مع شركة اتصالات مصر، لافتًا إلى التعاون فى العديد من المشروعات التنموية، وخاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى، والطاقة، والإنشاءات، مؤكدًا حرص الشركة على التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مختلف المجالات التى تُسهم فى تحقيق أولويات التنمية المستدامة للدولة.

حضر اللقاء المهندس محمد الروينى المدير التنفيذى لشركة اتصالات مصر، د.إيهاب المسلمى المستشار التجارى لشركة الإمارات للحلول الذكية، المهندس محمد ياسر مدير الإدارة الهندسية لشركة الإمارات للحلول الذكية.

جدير بالذكر أن شركة الإمارات للحلول الذكيةESS إحدى شركات اعتماد القابضة الإماراتية، وهى تعمل منذ عام 2013 فى مصر، وتعمل فى مجالات عديدة منها: تكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، قطاع البترول، وغيرها من المجالات، قد شاركت فى مشروع تأمين المتحف المصرى الكبير.