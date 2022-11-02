وحدة السكان بالأقصر: تدريب 422 شابا وفتاة بمبادرة أملك فى عملك يساوى حياة

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى مسئولى وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، من تدريب 345 شابا وفتاة بمركز أرمنت ضمن قرى حياة كريمة من خلال مبادرة ( أملك في عملك يساوي حياة).

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورجاء شوقي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وأحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمي، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

كما تم الانتهاء من تدريب 77 شابا وفتاة بمركز الزينية، وذلك بحضور العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، وحنان محمد يوسف سكرتير عام مركز ومدينة الزينية، وشعبان طايع مدير المتابعة والتخطيط والاحصاء، حيث تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع بنك مصر ( ادارة الشمول المالي )، وكذلك مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال بالأقصر.