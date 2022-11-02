هيئة الدواء: نحرص على توطين صناعة المستحضرات الحيوية والمواد الخام



وأكدت هيئة الدواء دعمها الكامل للشراكة الاستراتيجية، وحرصها على اتخاذ خطوات حثيثة فيما يخص الخطة التنفيذية الخاصة بالشركة.





وأعربت هيئة الدواء المصرية عن حرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق الدوائى المصرى، سواء من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع، أو توطين صناعة مستحضراتها بالمصانع المحلية، ورفع تنافسيتها، ونفاذها للأسواق العالمية.



يأتى ذلك فى ضوء اتخاذ مصر لخطوات هامة نحو تعميق توطين الصناعات الدوائية الهامة، وانطلاقا من حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية؛ لتعزيز تكوين شراكات استراتيجية تعمق توطين الصناعات الدوائية الهامة.

