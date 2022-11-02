نيويورك تايمز: قادة روس يناقشون استخدام "النووى" فى أوكرانيا

كتب محمد جمال

ناقش قادة عسكريون روس كبار مؤخرا كيفية وسبل استخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئولين أمريكيين لم تسمهم.

وأفاد التقرير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشارك في النقاشات، ولم يظهر أي مؤشر على أن الجيش الروسي قرر استخدام مثل تلك الأسلحة وهو أمر من شأنه تصعيد الحرب بدرجة كبيرة.



نيويورك تايمز نيويورك تايمز

ولفتت الصحيفة إلى أن مناقشة القادة الروس استخدام "النووى" أثار قلق إدارة بايدن، لأنها أظهرت مدى إحباط الجنرالات الروس بشأن إخفاقاتهم على الأرض، وتشير إلى أن تهديدات الرئيس الروسي المستترة باستخدام الأسلحة النووية قد لا تكون مجرد كلمات.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يروا أى دليل على أن الروس كانوا ينقلون أسلحة نووية، أو يتخذون إجراءات تكتيكية أخرى للتحضير لضربة.

وأفادت "نيويورك تايمز، أنه تم تداول المعلومات الاستخباراتية حول المحادثات داخل الحكومة الأمريكية في منتصف أكتوبر الماضي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربى إنه ليس لديه تعليق على المعلومات التي نشرت في التقرير.

وأضاف كيربى: "لقد كنا واضحين منذ البداية أن تعليقات روسيا حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقًا عميقًا، ونحن نأخذها على محمل الجد(...) نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تقوم باستعدادات لمثل هذا الاستخدام."

يقدر البنتاجون أن لدى روسيا مخزونًا يصل إلى 2000 سلاح نووى تكتيكى تم تصميمها لاستخدامها في ساحات القتال للتغلب على القوات التقليدية. لم يتم استخدام أي سلاح نووي تكتيكي في القتال، ولكن يمكن نشر أي عدد من الطرق ، بما في ذلك عن طريق الصواريخ أو قذائف المدفعية.

يقول الخبراء العسكريون إن استخدام سلاح نووى - لأول مرة منذ أكثر من 75 عامًا - سيغير بشكل أساسي شكل الحرب. على الرغم من أن الدمار الناتج سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم السلاح والرياح، إلا أن انفجارًا نوويًا صغيرًا قد يتسبب في مقتل الآلاف ويجعل أجزاء من أوكرانيا غير صالحة للسكن.

وأظهرت المعلومات الاستخباراتية الجديدة عندما كانت موسكو تروج لفكرة أن أوكرانيا كانت تخطط لاستخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة .

جاء ذلك وسط فورة من الاتصالات بين مسؤولين أميركيين وغربيين آخرين ونظرائهم الروس، بما في ذلك مكالمتان بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

في حين أن خطر حدوث مزيد من التصعيد ما يزال مرتفعا بشكل مقلق، يقول مسؤولو إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة أيضًا إن المكالمات الهاتفية بين نظرائهم الغربيين والروس في أواخر الشهر الماضي ساعدت في تخفيف بعض التوترات النووية، ووفقًا لبعض المسؤولين، فقد أدى خطاب بوتين يوم الخميس الماضي، والذي نفى فيه استعداد موسكو لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا إلى خفض درجة الحرارة بشكل أكبر، وقال بوتين في خطابه: "لا نرى حاجة لذلك (...) لا جدوى من ذلك ، لا سياسيا ولا عسكري".

في واشنطن ، يقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم ما زالوا لا يعتقدون أن بوتن قد وضع خططًا لاستخدام سلاح نووى تكتيكى أو حتى قنبلة قذرة.

وقال الدفاع الأمريكي للصحفيين في البنتاجون يوم الخميس الماضي: "لم نر أي شيء يشير إلى أن بوتن اتخذ قرارًا باستخدام قنبلة قذرة"، وقال إنه حتى الحديث عن استخدام الأسلحة النووية "خطير".

لكنه قال إن الإدارة "قلقة بالتأكيد بشأن التصعيد" ، كما كانت منذ بدء الحرب.

من جانبه، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 13 أكتوبر من أنه سيتم "القضاء" على القوات الروسية في رد عسكري غربي في حال استخدم بوتن أسلحة نووية ضد أوكرانيا.