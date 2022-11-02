نقيب الزراعيين: نطرح أفكارنا الحوار الوطنى لاستكمال مسيرة الإنجازات بالجمهورية الجديدة

كتب محمد صبحى

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ، إن الرئيس السيسى والحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجي الوطنية لحقوق الإنسان وتبعها أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ويأتى فى قلبها النقابات المهنية ولدينا فى مصر 26 نقابة مهنية نعتز بهم، مؤكدا أن المهنيين يتواجدون فى كل بيت مصر .

وأضاف خلال كلمه له بالمؤتمر الذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى بحضور أعضاء النقابات المهنية، أن اجتماع اليوم بخصوص الحوار الوطنى والنقابات المهنية، تلبية لدعوة الرئيس للحوار الوطنى وكانت دعوة كريمة وحراك مجتمعى لنطرح أفكارنا لمؤسس الجمهورية الجديدة ونبنى على ما تم إنجازه خلال ال 8 سنوات الماضية، وكانت الفترة الماضية العمل على إدارة حوار داخل النقابات المهنية ولقاء اليوم لاستعراض توصياتكم التى تصب فى مصلحة الدولة المصرية، موجها الشكر إلى الرئيس السيسى.

وتابع نقيب الزراعيين، أن مصر تستضيف خلال أيام قمة المناخ ونرحب باسم المجمع المدنى المصرى بضيوف مصر فى قمة المناخ ، ونقول للمجتمع المدنى الدولى أن المجتمع المدنى المصرى وشريحة منه النقابات المهنية أننا نتفاعل وندعم مؤسسات الدولة موضحا أن الانجازات نشهد عليها جميعاً ونريد استكمال تحت قيادة الرئيس السيسى مسيرة الإنجازات.

واستطرد أنه لولا المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس ونفذتها الحكومة ما أصبح لدينا إتاحة واكتفاء على نطاق الأمن الغذائى رغم التحديات العالمية.