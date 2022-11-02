اليوم السابع
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نقيب الاجتماعيين: الدولة خطت خطوات كبيرة فى كل المجالات التنموية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:08 م
نقيب الاجتماعيين: الدولة خطت خطوات كبيرة فى كل المجالات التنموية مؤتمر تحالف العمل الأهلي
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين، فى كلمته خلال مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والحوار الوطنى، أن القيادة السياسية ادركت أن بناء مصر لن يأتى إلا بسواعد أبنائها، والنقابات فى القلب من وطننا، وجنود مخلصين كانوا حاضرين فى كل التحديات، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد سفينة الوطن إلى بر الأمان والاستقرار.
 
وأوضح أن الدولة خطت خطوات كبيرة فى كل المجالات التنموية، وفى نفس الوقت وجدنا مراعاة للبعد الاجتماعى، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتغطى الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يجعل أبناء الوطن على ثقة بمؤسساتهم الوطنية فى كل خطواتها.
 
 

نقيب الاجتماعيين

عبد الحميد زيد

اتحاد النقابات المهنية

الحماية الاجتماعية



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