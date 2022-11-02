نقابة الصيادلة تنفى امتلاكها أى مشاريع إسكان داخل العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة لصيادلة مصر ، إنه نما إلى علمها انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعي واتصالات هاتفية بالصيادلة بوجود مشروع إسكان فى العاصمة الإدارية يتبع النقابة العامة للصيادلة، وأضافت النقابة العامة لصيادلة مصر أنها تؤكد على عدد من النقاط الهامة :-

أولاً: لا يوجد لدى النقابة العامة أي مشاريع إسكان داخل العاصمة الإدارية الجديدة

ثانياً: أى مشاريع جديدة للنقابة يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للنقابة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي " نقابة صيادلة مصر " وعلى موقعها الإلكتروني " https://eps-eg.org/ " وداخل مقرها بجاردن سيتي .

ثالثاً: أن الجمعية صاحبة الإعلانات لا تتبع نقابة صيادلة مصر، حيث إن تلك الجمعية تتبع التضامن الاجتماعي ومنشأة بموجب قانون الجمعيات الأهلية، أما النقابة العامة لصيادلة مصر فهي إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون خاص بها رقم 47 لسنة 1969.

وناشدت النقابة العامة لصيادلة مصر كافة الصيادلة الكرام عدم الانسياق وراء أى إعلانات أو مكالمات هاتفية مضللة لأي جهة تحاول استغلال اسم النقابة فى الترويج لمشاريعها، كما تؤكد أنها لن تتهاون فى الملاحقة القانونية لكل من يحاول الزج باسم النقابة فى مشاريع لا تنتمي إليها أو محاولة إيهام السادة الصيادلة بتبعيته للنقابة العامة للصيادلة أو وجود شراكة بينهما بغرض التسويق لمشاريعه.