اليوم السابع
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نعمل من أجل المواطن.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة.. إنفوجراف

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:28 م
نعمل من أجل المواطن.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة.. إنفوجراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصرى، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.
 
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مجلس الوزراء ناقش الوضع الاقتصادى بعد القرارات الأخيرة 
 
حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية يبدأ تطبيقها من الشهر الجارى
 
نتواصل مع الغرف التجارية وتوافقنا على توفير السلع بأسعار مناسبة
 
الحكومة حريصة على استقرار أسعار السلع وضخ مزيد من الكميات
 
إجمالى حزمة الحماية الاجتماعية يقترب من 67 مليار جنيه
 
الدولة بذلت جهدا هائلا لتوفير حزمة الحماية الاجتماعية
 
التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة وإنشاء منافذ لتحقيق استقرار السوق
 
نعى تماما الظروف الاقتصادية التى تمر بها الأُسر المصرية
 
انفراجة فى الإفراج عن واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
 
وقت وضع خطة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الدولار بمتوسط 16 جنيها
 
ارتفع سعر صرف الدولار والدعم وفارق التكلفة ستتحمله الدولة 
 
الدولة تتحمل 43 مليار جنيه تكلفة عدم زيادة سعر الكهرباء

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