نعمل من أجل المواطن.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصرى، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.



