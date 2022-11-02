ندوات عن التغيرات المناخية ودورات حرفية فى مراكز شباب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت أندية التطوع بمحافظة الأقصر، عدة ندوات بمراكز شباب المحافظة، تحت عنوان "إعداد قائد عن التغيرات المناخية"، بمركز شباب الدير ومركز شباب العشى بمشاركة 60 شابا وفتاة من شباب أندية التطوع بمحافظة الأقصر، وإشراف مديرى المراكز ومنسقى أندية التطوع، ويأتى هذا البرنامج التدريبى استعداداً لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 والمقرر إقامته بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.



وأكد صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف المشروعات والبرامج التي تساهم في تقديم التوعية للشباب والنشء، حول التعرف على التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها والحفاظ على البيئة في ظل إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز شباب خضراء صديقة للبيئة وتفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر" من أجل الحفاظ على البيئة.



وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر أنه يتم تنظيم تلك الندوات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الإدارة المركزية لتنمية الشباب (إدارة البرامج التطوعية والكشفية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت إشراف فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده حسن مديرة إدارة خدمات الشباب وسارة عبد الملاك منسق اندية التطوع، وقد حاضر في الندوات محيى الدين محمد وزينب سيد محمد.



كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بإدارة المشروعات وتدريب الشباب، دورة تدريبية حرفية فى مجال تصنيع المنظفات، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 بمركز شباب طيبة بالعوامية، حيث قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن وزارة الشباب والرياضة تقدم عدة برامج تدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف لتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة.



وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم إلى سوق العمل، وذلك تحت إشراف فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبداللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمعرفة صفية على عطية وولاء محمود عبدالرحيم وعلاء عبد الحفيظ وأحمد زين العابدين.