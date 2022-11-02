نائب محافظ بنى سويف يجتمع بأعضاء لجنة توحيد الجهود لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى

بنى سويف هانى فتحى

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف، سلسلة اجتماعاته الدورية بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي،للوقوف على الخطوات العملية المنفذة على أرض الواقع في مجال العمل الأهلي، تحت مظلة محاور وأهداف الوثيقة التي تم توقيعها لتنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية

وتناول الاجتماع "الذي عقده اليوم" استكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعظيم دور المجتمع المدني في مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات،لاسيما الجوانب الخدمية التي يتعامل مع المواطن بشكل يومي مثل التعليم والصحة ،حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بشأن توحيد جهود المجتمع المدني، ،مع دراسة التوسع في ضم جمعيات جديدة لعضوية اللجنة من المؤسسات الأهلية النشطة على أرض الواقع،وفق شروط تحددها اللجنة، وتنظيم خطة للتقسيم النوعي للخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

كما بحث نائب المحافظ ، مجموعة من الإجراءات والخطوات اللازمة ، لدعم وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، في توفير بعض الاحتياجات والمستلزمات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية التي تتماس مع احتيادجات المواطني الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات

ولفت "حبش" إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لجهود ومهام اللجنة ، والخطوات العملية المنفذة لدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية،تحت مظلة الوثيقة ، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة،والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.