مياه الأقصر: التعامل مع تحذيرات الأرصاد والتغيرات المناخية استعدادا لدخول فصل الشتاء

الأقصر – أحمد مرعى

تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، على إتخاذ الإجراءات المسبقة فى إطار التغيرات المناخية وتحذيرات الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول مع حلول فصل الشتاء، وذلك وفق تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات اللواء محمد يحيى رئيس شركة المياه والصرف بالأقصر.

وبدأت إدارة الاقصر للمياه والصرف، تحت إدارة أبو النجا عرابى برفع مطابق الصرف الصحي حتي مستوي الأسفلت لامتصاص أي تراكم للمياه بالشوارع، بمنطقة ميدان صلاح الدين، كما يجري تطهير شبكات الصرف الصحي بعد رفع هذه المطابق، حيث تتم هذه الأعمال بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمرور والطرق، بمتابعة أحمد أبو عيش مسؤول المحافظة.

كما تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، استعدادات مكثفة قبل قدوم فصل الشتاء، حيث يتابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، تجهيز مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر للتأكد من سلامة مسار دخول مياه الشرب للمحطة، وبرفقته العقيد أحمد الشنهورى مدير إدارة الصيانة الميكانيكية، بهدف الوقوف على استعدادات الشركة قبل بدء الموسم السياحي لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على أنه يجري متابعة عناصر حماية المآخذ من الملوثات وتأمينه بحواجز مانعة لتسرب أى ملوثات بترولية، وذلك لضمان سلامة مسار دخول المياه لمحطات مياه الشرب، ونظراً لتزايد حركة المراكب السياحية والتى تترك خلفها ملوثات بترولية فى مياه النيل خلال تلك الفترة، كما وجه رئيس الشركة قطاعى المعامل والصيانة والتشغيل بالمتابعة المستمرة كل ساعتين على مدار اليوم بهدف سرعة التعامل فى حال ظهور ملوثات بترولية فى نطاق حرم مآخذ محطات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة.