موثق ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد: هجرة الفلامنجو هذا العام أكثر من الأعوام السابقة

كتب أحمد عرفة

قال المصور طارق هيكل، موثق ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد ، إن هناك صور كثيرة بالنسبة لهجرة الطيور خاصة طيور الفلامنجو ، موضحا أن مصر ضمن مثار الهجرة في الربيع والخريف.

وأضاف موثق ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن طيور الفلامنجو التي هاجرت لمصر الآن أكثر بكثير من الهجرات السابقة لهذا الطائر إلى مصر.

وتابع موثق ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد ،: هذه الهجرة ليست سهل تصويرها لأن الطائر يترك مسافة أمان بينه وبين أي إنسان يصور وهذا يتطلب أن نختفى في أماكن معينة لنستطيع أن نصوره .

ولفت موثق ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد ، إلى أن هذا الطائر يأتي من رحلة طويلة للغاية ويأتي منهكا للغاية ويكون هناك أنواع عديدة من الطيور ولكن الفلامنجو هو الأشهر .