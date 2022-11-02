منصة أسوان لتغيرات المناخ: تكثيف جهود التوعية قبل انطلاق قمة شرم الشيخ

أسوان – عبد الله صلاح

كثفت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، جهودها بالتعاون مع شركائها، مع اقتراب عقد مؤتمر قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ الحدث الأبرز والأهم على مستوى العالم، بعد اختيار مصر لاستضافة وتنظيم هذا الحدث الكبير.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية بأسوان، إن المنصة نفذت أنشطة استهدفت عددا من فئات وأطياف المجتمع الأسواني، حيث تعاونت مع مديرية الزراعة وهندسة الرى لرفع الوعى لدى المزارعين بأهمية ترشيد الاستهلاك المستدام للموارد المائية المصرية لتوفير أقصى قدر من المياه لاستخدامها فى التوسع فى الرقعة الزراعية، كما تعاونت المنصة مع التربية والتعليم لزيادة وعى طلاب المدارس وأطفال رياض الأطفال بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الأنشطة الميدانية، لتوعيتهم بأهمية دورهم فى الحفاظ على كوكب الأرض من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ نشاط بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسوان، وإدارة ري إدفو شرق أستهدف المزارعين بقرية وادى عبادى شمال المحافظة حيث تم عقد لقاء موسع حول التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الموارد المائية والزراعة وسبل التكيف معها من خلال التحول إلى نظم الرى الحديثة و تطوير المعاملات الزراعية واستخدام الأصناف المتحملة للجفاف، وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه من قبل الحضور، وقد حاضر فى اللقاء المهندس علاء ابو الحسن مفتش رى إدفو شرق والمهندسة سميرة عبد الله مسئول إدارة الإرشاد بإدارة إدفو الزراعية.

وتابع، أنه تم تنفيذ نشاط ثان بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية من خلال حملة" وع. جيل. مناخنا حياتنا"، حيث تم تنفيذ ندوة توعية بمدرسة دراو الإعدادية المشتركة لتوعية الطلاب بالمناخ و تغيراته و آثاره السلبية و كيفية مواجهته وسط تفاعل الطلاب ، نفذ الندوة صباح محمود عبد الرحيم منسق وحدة تكافؤ الفرص و عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.

وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ نشاط آخر ميدانى، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالمحاميد بمركز إدفو، لمتابعة حملة" أزرع شجرتك" والسابق تنفيذها حيث قام عدد من أطفال وتلاميذ المدارس بالمرور على الأشجار التى تم زراعتها سابقا، لمتابعة أعمال النظافة والرى لها، كما تم إعطاء جرعة من الشرح المبسط للأطفال حول الأشجار وأهميتها للتكيف مع التغيرات المناخية.



توعية تغيرات المناخ



جانب من الأنشطة



جانب من التوعية_1