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مصر تتصدر قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأفضل 25 وجهة سياحية للسفر إليها خلال 2023

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:42 م
مصر تتصدر قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأفضل 25 وجهة سياحية للسفر إليها خلال 2023 ناشونال جيوجرافيك
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "25 مكان وتجربة مذهلة لعام 2023"، نشر موقع ناشيونال جيوجرافيك تقريرا مصورا ضم قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، والتي أوصي بزيارتها في عام 2023، حيث جاء المقصد السياحي المصرى ضمن هذه القائمة.
 
وسَلط التقرير الضوء على المتحف المصري الكبير الذى ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش بالأقصر الذي تم افتتاحه العام الماضي منوهًا أنهما يمثلان عاملان مهمان فى أن تكون مصر فى مقدمة المقاصد السياحية التى تشتهر بالسياحة الثقافية والتي يجب زيارتها عام 2023.
 
كما أشار التقرير إلى أن القائمة تُلقي أيضا الضوء على المقاصد السياحية التي لديها جهود مجتمعية للحفاظ على البيئة والتراث إلى جانب الإهتمام بالسياحة البيئية والاستدامة.
 
المتحف الكبير
المتحف الكبير

 


وزارة السياحة والآثار

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