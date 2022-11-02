اليوم السابع
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مصرع صيدلى وإصابة زوجته إثر حريق بمنزلهم بالمنوفية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:25 م
مصرع صيدلى وإصابة زوجته إثر حريق بمنزلهم بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - فريق محافظات

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لقى طبيب صيدلى بقرية الغنامية مصرعه اليوم، إثر إصابته بحروق نتيجة حريق هائل بشقته وأصيبت زوجته، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد  إصابة شاب مالك صيدلية، وزوجته دكتورة  بحروق خلال حريق شقتهما بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى أماكن أخرى.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية الغنامية دائرة مركز شرطة الباجور، ونتج عنه إصابة صيدلي شاب يدعى ح، م س مالك صيدلية بمدينة الباجور، وزوجته م، ا، ا دكتورة  بوحدة بي العرب الصحية، بحروق جراء اشتعال النيران في شقتهما، وجرى نقلهما لمستشفى الباجور العام.

وبالكشف الأولي على الحالات، تبين إصابة الشاب بحروق بنسبة 60% وزوجته الصيدلانية بحروق بنسبة 30%، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


 

 


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