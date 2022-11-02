اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:36 م
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مصرع سيدة مسنة صدمها قطار منوف - بنها فى المنوفية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:08 م
مصرع سيدة مسنة صدمها قطار منوف - بنها فى المنوفية أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت سيدة مسنة بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها وذلك إثر إصطدام قطار منوف - بنها بها نتيجة عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع سيدة مسنة بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصطدام قطار منوف - بنها بها نتيجة عبورها من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مركز الباجور

مصرع مسنه



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