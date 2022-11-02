اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:55 م
أكرم القصاص
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مساكن الطود الجديدة بالأقصر تتزين بالأخضر بزراعة 50 شجرة قبل مؤتمر المناخ

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:55 م
مساكن الطود الجديدة بالأقصر تتزين بالأخضر بزراعة 50 شجرة قبل مؤتمر المناخ زراعة 50 شجرة قبل مؤتمر المناخ بمساكن الطود الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أعمال زراعة 50 شجرة ظل من أشجار الفيكس والكايا بمساكن الطود الجديدة بواسطة فريق (شجَّرها تعمَّرها)، ضمن مبادرة أبطال المناخ التي أطلقها الهلال الأحمر المصري لمواجهة التغير المناخي، وفي ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27.

 

وقال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إن زراعة الأشجار تمت بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الطود بتقديم وتوفير كافة التسهيلات ومساندة المبادرة والتعمير في مدينة الطود، وتسهيل كل الإمكانيات لمساعدة ونجاح المبادرة، وقد تم زراعة عدد من الأشجار بهدف تقليل درجة الحرارة وتسهيل المعيشة في الحي السكني على أن يتم الانتهاء من تشجير الأماكن المستهدفة بالمساكن بحلول الشهر القادم، حيث شارك بالمبادرة كلا من دكتورة آية حسين قائد فريق المبادرة، ومحمد حسن جلال ومحمد عكاشة ومحمود عبد المجيد وأسماء أحمد أعضاء فريق المبادرة".

 

وفى نفس السياق، تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أعمال تمهيد وتسوية الطريق الدائري الرئيسي بمدينة الطود بدايًة من الفتاتيح مارًا بالجرادات وحسين حسن ومنطقة الشيخ حسان شرق وابوعنان، وذلك لدعم الأهالي فى الطريق الدائري الرئيس بالمدينة.

 

وخلال الجولة، تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال وقص وتهذيب الأشجار العالية وأشجار الزينة بطريق الطود الجديدة، كما قاد علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بمحافظة الأقصر، جولة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء عداية على المجرى المائى بترعة الكلابية.

 

زراعة 50 شجرة ظل من أشجار الفيكس والكايا بمساكن الطود الجديدة
زراعة 50 شجرة ظل من أشجار الفيكس والكايا بمساكن الطود الجديدة

 

زراعة 50 شجرة قبل مؤتمر المناخ بمساكن الطود الجديدة
زراعة 50 شجرة قبل مؤتمر المناخ بمساكن الطود الجديدة

 

مساكن الطود الجديدة تتزين بالأخضر
مساكن الطود الجديدة تتزين بالأخضر

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