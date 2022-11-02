مسئول أردني سابق للقاهرة الإخبارية: خطابات قادة القمة العربية أكدت ضرورة إنهاء الخلافات

كتب أحمد عرفة

قال جواد العنانى نائب رئيس الوزراء الأردنى السابق، أن معظم الخطابات خاصة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطاب ولى العهد الأردني تصب في أننا ليس أمامنا رفاهية عدم التعاون بين بعضنا البعض.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأردنى السابق، خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، أنه لابد أن التواصل مع بعضنا ونحل مشكلاتنا بأيدنا ونعزز التعاون العربى والأمن العربى كى نستعيد الحقوق الفلسطينية ونحقق لهم دولة فلسطينية.

ولفت نائب رئيس الوزراء الأردنى السابق، إلى أن خطابات الزعماء العرب أكدت على ضرورة إنهاء الخلافات الداخلية داخل بعض الدول العربية كى نتمكن من مد جسور التعاون وأن نحول دون أي تدخلات خارجية في الشأن العربى، موضحا أن هذه الخطابات عكست هذه الروح ونتمنى أن تترجم لقرارات يلمسها المواطن العربى.