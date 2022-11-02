"مرض كرونز والتهاب القولون التقرحى" في ندوة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظم قسم طب الباطنة والكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ندوة علمية تحت عنوان "الجديد في تشخيص وعلاج التهاب الأمعاء " مرض كرونز" والتهاب القولون التقرحي"، تحت رعايه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد، وبرئاسه الدكتور محمد عقل رئيس القسم ، ومقرر الندوة الدكتور عبد العليم هلال.

أشار الدكتور محمد عقل إلى أن الندوة ناقشت الجديد في تشخيص و علاج مرض كرونز ومرض القولون التقرحي والأدوية الحديثة ونتائجها في العلاج ونسب الشفاء، وأكد أن الندوة تأتي في اطار التعليم الطبي المستمر لتدريب شباب الاطباء والتعرف على أحدث أساليب العلاج في العالم ، موضحا ان ان القسم يسعى حاليا لإنشاء وحده لعلاج حالات القولون التقرحي ومرض كرونز I-B-C ، موضحا ان القسم يستضيف أساتذة الجامعات الذين لهم خبره طويلة في علاج هذه الأمراض لتبادل الخبرات قبل إنشاء الوحدة بالعيادات الخارجية والقسم الداخلي ويتم حاليا تجهيزها ودعمها بالمعامل والأجهزة اللازمة وتوفير الأدوية الحديثه للعلاج، حيث أن هذه الأدوية اصبحت متوفره الان داخل مصر ويتم موافقه التأمين الصحي على تحمل تكلفتها وفي سبيل الموافقة على تغطية تكلفتها عن طريق نفقة الدولة نظرا لارتفاع أسعارها على المريض.

حاضر في الندوة الدكتور علي فرج أستاذ الجهاز الهضمي جامعة القاهرة ونائب رئيس الجمعيه المصرية لمرض كرونز والقولون التقرحى.