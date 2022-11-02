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مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن: بايدن قد يتحول لبطة عرجاء بعد انتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:03 ص
مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن: بايدن قد يتحول لبطة عرجاء بعد انتخابات التجديد النصفى جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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عرض برنامج هذا المساء، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا حول انتخابات التجديد النصفى في الكونجرس الأمريكي، والاستعدادات التي يتخذها كل من الحزبين الديمقراطى والجمهورى .

وقال رامى جبرن مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، خلال برنامج هذا المساء، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية إن المؤشرات الخاصة بانتخابات التجديد النصفى للكونجرس يبدو أنها لن تجبر خاطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث إن الأمريكيين غاضبون من الأزمات الاقتصادية وفشل جو بايدن في مواجهة الأزمة.

وأوضح رامى جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، أن هناك اتجاه كبير لترشيح النواب الجمهوريين في انتخابات الكونجرس، وبالتالي سيتحول جو بايدن حال سيطر الجمهوريين على مجلس النواب والشيوخ إلى البطة العرجاء حيث لن يستطيع أن يتخذ قرارا أو يمرره وأى قرار سيتخذه سيتم منعه.

 


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