محطة بشتيل الجديدة.. ملتقى خطوط السكة الحديد الرئيسية.. انفوجراف

تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والمقرر افتتاحها نهاية العام الجارى، حيث ستقدم خدمات مميزة للركاب، وستكون المحطة ذكية تبادلية ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات وتحتوى على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة

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ومحطة قطارات الصعيد بالجيزة مكيفة الهواء فى كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار، وعند اختيار موقع المحطة روعى وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالى / الإسكندرية – إمبابة / المناشى / القبارى ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعى ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو ).

ويعتبر موقع المحطة استراتيجى يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعى واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب، وتساهم المحطة فى تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمى وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

وتصل إجمالى مساحة المشروع 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدان ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2)، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 7500 فرصة عمل فى المشروع.