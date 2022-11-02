محافظ مطروح يشدد على استمرار الحملات على الأسواق لمنع احتكار السلع

فريق المحافظات

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق لمنع أى احتكار للسلع، أو إخفاء لها، مع الاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية والتأكد من سلامتها.

وتمكنت مديرية التموين بمطروح بالتعاون مع مباحث التموين خلال تنظيم عدد من الحملات التموينية على الأسواق والمحلات بعدد من مدن المحافظة خلال هذا الأسبوع من ضبط 59 مخالفة ومخرن به 2 طن سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء.



وأوضح المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح انه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، شنت 7 حملات تموينية خلال الاسبوع الحالي بكلا من مدن مرسى مطروح و الضبعة و العلمين و الحمام و سيوة وذلك للتأكد من سير العمل على الوجه المعتاد بالأنشطة التموينية و كذلك المرور على المحال التجارية لمتابعة ما يتم عرضه و بيعه للمواطنين و مدى وفرة السلع بالأسواق.



وأضاف انه كان إجمالي عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الحملات هو 59مخالفة تموينية متنوعة منها مخالفات تخص المخابز البلدية بعدد مخالفة بيع خبز بلدي بأزيد عن السعر المقرر ،ومخالفتين إنتاج خبز ناقص الوزن و12مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفتين لعدم إعطاء بون للمواطنين بصرف مستحقاتهم من الخبز المدعم واخرتين عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز ،و11 مخالفة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية ) وثلاث مخالفات للتوقف عن الإنتاج دون أذن مسبق أو عذر قهري.

وأضاف انه خلال إحدى الحملات التموينية برئاسة هند مساعد وكيل المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين والادارات المعنية بالمديرية ، تم ضبط خزان كبير وسط الصحراء على بعد 35 كم بالصحراء لتجميع السولار المدعم و الإتجار بالسوق السوداء وضبط 2 طن سولار بغرض الإتجار بالسوق السوداء و الإستعمال في غير الغرض المخصص له.

اما فيما يخص مخالفات الأسواق و المحال التجارية تم ضبط 4 مخالفا بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر، و9 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية ومخالفتين لعرض لحوم بدون غطاء ،و20مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.



واوضح مدير تموين مطروح انه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.