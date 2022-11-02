محافظ كفر الشيخ يعلن فتح 4 فصول بمدرسة عزبة الطاهر

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح 4 فصول رياض أطفال بمدرسة عزبة طاهر التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وقبول الأطفال من سن 3 سنوات ونصف.



وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمسابقة التي أعلنتها مدرسة عزبة طاهر الابتدائية، التي تم افتتاحها اليوم الاربعاء، بعنوان " لو كنت محافظا لكفر الشيخ"، مطالبين تلاميذ المدرسة بالمشاركة في المسابقة من خلال كتابة قصة أو مقال، وتسلم الأعمال في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وتسلم الأعمال الفائزة إلى المديرية، في موعد أقصاه 29 ديسمبر المقبل.



واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من التلاميذ بالمدرسة عن الأعمال التي سيقومون بها ويؤديها لأهالي المحافظة لو كان محافظا، كما ناقش التلاميذ والتلميذات حول المعلومات التي يعرفونها عن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة عزبة طاهر انشاء جديد،لتخفيض الكثافة بالفصول، ضمن المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجاري، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامه، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، والمهندس جمال الخولي، رئيس قطاع الرياض، والمهندس محمد شتات، المشرف على إنشاء المدرستين.





